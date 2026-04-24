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POL-RE: Kreis Recklinghausen
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Kreis Borken - PoliTour 2026: Gemeinsam sicher unterwegs

POL-RE: Kreis Recklinghausen / Kreis Coesfeld / Kreis Borken - PoliTour 2026: Gemeinsam sicher unterwegs
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Recklinghausen (ots)

Motorradfahren begeistert - und genau diese Begeisterung greift die PoliTour 2026 wieder auf. Am Sonntag, 31. Mai 2026, laden die Polizeibehörden gemeinsam mit ihren Partnern Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zu einer geführten Ausfahrt durch das Münsterland ein. Ziel ist es, Fahrspaß und Verkehrssicherheit miteinander zu verbinden.

Der Start erfolgt ab 8.45 Uhr in mehreren Gruppen von verschiedenen Orten in der Region: Recklinghausen, Marl, Haltern am See, Nottuln und Borken. Begleitet werden die Gruppen von erfahrenen Motorradpolizistinnen und -polizisten. Ziel aller Touren ist der Verkehrsübungsplatz des ADAC in Haltern am See, wo die Veranstaltung mit einer gemeinsamen Abschlussaktion endet.

Unterwegs stehen mehrere Stationen auf dem Programm, an denen praxisnahe Trainings und kurze Impulse rund um sicheres Motorradfahren angeboten werden. Themen wie Gefahrenwahrnehmung, Fahrtechnik und Erste Hilfe werden dabei anschaulich und direkt erlebbar vermittelt.

"Die PoliTour ist für uns eine ideale Gelegenheit, direkt mit Motorradfahrenden ins Gespräch zu kommen - und das nicht im Kontrollkontext, sondern auf Augenhöhe", sagt die Recklinghäuser Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Unser Ziel ist, für typische Risiken zu sensibilisieren und konkrete Tipps zu geben, die sofort im Fahralltag umgesetzt werden können."

Auch im Kreis Borken spielt das Thema Sicherheit eine zentrale Rolle: "Motorradfahren gehört fest zu unserer Region - umso wichtiger ist es, das Bewusstsein für sicheres Verhalten zu stärken", betont Landrat Dr. Kai Zwicker. "Die PoliTour schafft genau diesen Zugang: praxisnah, direkt und ohne erhobenen Zeigefinger."

Für den Kreis Coesfeld unterstreicht Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr den Mitmach-Charakter der Veranstaltung: "Wir setzen bewusst darauf, die Teilnehmenden aktiv einzubinden. Wer selbst übt und Situationen durchspielt, nimmt deutlich mehr mit als aus reiner Theorie. Das macht die PoliTour so wertvoll für die Verkehrssicherheitsarbeit."

Unterstützt wird die PoliTour von zahlreichen Partnern, darunter die Verkehrswacht Recklinghausen-Land, das ADAC-Fahrsicherheits-zentrum, dem DRK, dem Motorradclub "BlueNights" und dem Verein: VMS- VereinigteMotorradStaffel sowie weiteren Organisationen und Motorradnetzwerken.

Für die Teilnahme stehen insgesamt 120 Plätze zur Verfügung. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail möglich. Die Plätze werden auf die verschiedenen Startorte verteilt, ein Wunsch kann bei der Anmeldung angegeben werden.

Anmeldung per E-Mail an: Biker-Ausfahrt.Recklinghausen@polizei.nrw.de Biker-Ausfahrt.Borken@polizei.nrw.de Biker-Ausfahrt.Coesfeld@polizei.nrw.de

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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