Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Senior vermisst

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Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einem 66-jährigen Mann aus Bottrop bittet die Polizei um Unterstützung. Der Senior wurde vor zwei Wochen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Bisherige Suchmaßnahmen blieben leider ohne Erfolg. Deswegen sucht die Polizei jetzt auch mit einem Foto nach dem Mann. Hier finden Sie das Bild und weitere Informationen:

https://polizei.nrw/fahndung/201749

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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