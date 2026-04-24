Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Senior vermisst
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach einem 66-jährigen Mann aus Bottrop bittet die Polizei um Unterstützung. Der Senior wurde vor zwei Wochen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Bisherige Suchmaßnahmen blieben leider ohne Erfolg. Deswegen sucht die Polizei jetzt auch mit einem Foto nach dem Mann. Hier finden Sie das Bild und weitere Informationen:
https://polizei.nrw/fahndung/201749
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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