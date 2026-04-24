Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mädchen angefahren - Autofahrerin fährt weg

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die heute (Freitag) Morgen ein 9-jähriges Mädchen angefahren hat. Die Dorstenerin war gegen 7.30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Glück-Auf-Straße unterwegs - sie wollte zur Schule. Im Bereich der Memelstraße wurde sie von einem weißen Auto angefahren - die Fahrerin war in gleicher Richtung wie die 9-Jährige unterwegs und wollte offenbar abbiegen. Das Mädchen fiel nach dem Zusammenstoß hin und verletzte sich dabei leicht. Die Frau soll sich noch beschwert haben und ist weitergefahren. Als die 9-Jährige in der Schule ankam, rief eine Lehrerin die Polizei. Nach der Autofahrerin wird gesucht. Sie wurde als etwa 35 Jahre beschrieben - mit weißer Kleidung. Sie soll einem weißen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Die Frau selbst oder wer Angaben zu der Autofahrerin oder dem Unfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

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