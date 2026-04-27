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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Streit im Park - Ein Mann wird schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein Streit in einem Park hat am Freitagabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Zwei Gruppen sollen aufeinander losgegangen sein. Zwei Männer wurden verletzt, einer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine Gruppe mit etwa 15 Personen in der Parkanlage im Bereich der Straße "Im Werth" gefeiert. Plötzlich, gegen 22.40 Uhr, sei es zum Streit mit einer anderen - etwas kleineren Gruppe - gekommen. Zunächst verbal, kurz darauf wurde es handgreiflich. Ein 40-Jähriger aus Dorsten wurde dabei schwer verletzt, ein 39-Jähriger aus Dorsten leicht. Nach ersten Informationen soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Die Ermittlungen zu dem bzw. den Tatverdächtigen dauern an. Der Polizei liegen bereits Hinweise vor, denen jetzt nachgegangen wird. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall selbst oder zu Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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