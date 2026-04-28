Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Montagnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Um 17:30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen verletzten Mann. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann, ein 34-Jähriger (aktuell ohne festen Wohnsitz) kurz vorher mit einem Bekannten (47 Jahre, ebenfalls ohne festen Wohnsitz) zu Fuß an der Marienstraße unterwegs. Im Bereich Florian-Polubinski-Weg habe sich ein bislang unbekannter Mann genähert und den 47-Jährigen geschlagen. Der 34-Jährige rannte daraufhin weg und stürzte zu Boden. Der Unbekannte soll ihm hinterhergerannt sein und ihn dann verletzt haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte über einen Parkplatz in Richtung Pappelallee. Der 34-Jährige erlitt Stichverletzungen und wurde schwer verletzt. Eine Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Auch der 47-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,85 Meter - ca. 35 Jahre alt - schlank- blaues Oberteil - gelbe Hose - soll barfuß unterwegs gewesen sein

Eine Fahndung verlief leider ohne Erfolg. Auch ein mögliches Tatmittel konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen - auch zu möglichen Hintergründen und zum genauen Tathergang - dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

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