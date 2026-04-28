Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Jugendlicher erledigt
Recklinghausen (ots)
Die Suche nach der vermissten 17-Jährigen aus Bottrop hat sich erledigt. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, vor allem das Foto der Jugendlichen zu löschen. Außerdem danken wir an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.
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Pia Weßing
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