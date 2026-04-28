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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Jugendlicher erledigt

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Jugendlicher erledigt
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Recklinghausen (ots)

Die Suche nach der vermissten 17-Jährigen aus Bottrop hat sich erledigt. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, vor allem das Foto der Jugendlichen zu löschen. Außerdem danken wir an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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