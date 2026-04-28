POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Jugendlicher erledigt

Recklinghausen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge wurde am Montagmorgen auf ein Auto, das auf dem Dach lag, aufmerksam. Ein Fahrer war nicht mehr vor Ort. Der Zeuge informierte die Polizei. Das Fahrzeug lag an einem Waldweg an der Fuldastraße in Marl. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Auto in der vergangenen Nacht gegen Mitternacht an der Paschenbergstraße in Herten stand und gestohlen wurde. Im Nahbereich konnte keine ...

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