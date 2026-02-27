Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Ein Kofferraum voller ungekühlter Pizzen - Schweinfurter Zoll stoppt "Lebensmittel-Kurier" auf der Autobahn

Schweinfurt / Würzburg / Nürnberg (ots)

Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Schweinfurt haben am vergangenen Mittwoch an der Autobahnraststätte Würzburg-Süd (BAB 3) einen gefährlichen Lebensmitteltransport aus dem Verkehr gezogen. Knapp 70 Kilogramm leicht verderbliche Ware wurden ohne jegliche Kühlung in einem Pkw mit rumänischer Zulassung transportiert.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Zöllner im Kofferraum unter anderem Tiefkühlpizzen und Arancini, deren Kühlkette bereits massiv unterbrochen war. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Lebensmittel in Würzburg von einem Kurier übernommen wurden und für den gewerblichen Weiterverkauf in einem Bistro in der Region Nürnberg bestimmt waren. Aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Lebensmittelrecht wurde umgehend der Fachbereich Verbraucherschutz / Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung der Stadt Würzburg hinzugezogen.

Die Experten der Stadt Würzburg ordneten eine sofortige Vernichtung der gesamten Ladung an. Gegen die Verantwortlichen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet; sie müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen und mit Bußgeldern rechnen.

"Verdorbene Lebensmittel im gewerblichen Verkauf sind kein Kavaliersdelikt. Unser Eingreifen hat hier eine konkrete Gesundheitsgefahr für die Verbraucher verhindert", erklärt Benedikt Danz, Sprecher beim Hauptzollamt Schweinfurt.

Zusatzinformationen:

Die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Zolls ist rund um die Uhr auf den Autobahnen und auf Bundesstraßen im Einsatz, um den Schmuggel von verbotenen Waren wie Drogen, Waffen oder unversteuerten Zigaretten zu unterbinden. Darüber hinaus leisten die Beamten durch ihre Kontrollen einen wichtigen Beitrag zum allgemeinen Verbraucherschutz, indem sie gefährliche Produkte oder - wie in diesem Fall - gesundheitsgefährdende Lebensmittel rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen. Allgemeine Informationen zur Arbeit des Zolls finden Sie auch auf www.zoll.de.

