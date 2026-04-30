Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall am Kreisverkehr "Berliner Platz" - E-Scooterfahrer leicht verletzt (29.04.2026)

Singen (ots)

Ein E-Scooterfahrer ist bei einem Unfall am Kreisverkehr "Berliner Platz" am Mittwochmittag leicht verletzt worden. Eine 35-jährige Opel Corsa Fahrerin bog vom Kreisel "Berliner Platz" nach rechts in die Worblinger Straße ein. Am dortigen Zebrastreifen hielt sie an, um mehrere Kinder queren zu lassen. Nachdem die Kids auf der anderen Straßenseite waren fuhr die Frau wieder an und stieß dabei mit einem 15-jährigen E-Scooterfahrer zusammen, der die Straße zeitgleich in Richtung "Zolltafel" querte. Der Junge stürzte von seinem Roller und zog sich dabei eine leichte Verletzung zu. Er kam vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

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