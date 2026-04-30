Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wallhausen) Gegen Bootstrailer gefahren und geflüchtet - insgesamt etwa 6.000 Euro Schaden verursacht - Polizei sucht Zeugen (15./29.04.2026)

KN-Wallhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15.04.2026 und Mittwoch, 29.04.2026 im Sankt-Leonhard-Weg ereignet hat. Ein Unbekannter touchierte vermutlich beim Rangieren den auf dem Parkplatz vor der Garage des Anwesens Nummer 18 abgestellten Bootstrailer samt Katamaran im hinteren Bereich. Durch den Aufprall schob sich der Anhänger gegen das Garagentor und durchstieß dieses mit der Deichsel. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Der im Inneren geparkte Wagen und das Boot auf dem Trailer blieben unbeschädigt.

Zeugen der Unfallflucht oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07533 997-0 beim Polizeiposten Allensbach zu melden.

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