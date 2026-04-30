Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Brand einer Dachgeschoßwohnung in der Schützenstraße - eine Person verletzt (30.4.2026)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße ist in der Nacht auf Donnerstag eine Person verletzt worden. Kurz nach Mitternacht alarmierte der 39-jährige Bewohner einer Dachgeschoßwohnung die Feuerwehr, da es bei ihm brenne. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der mittlere Teil des Dachstuhls des Gebäudes mit zwei von drei bewohnten Wohnungen in Flammen. Den Wehrmännern und -frauen gelang es das Feuer zu löschen, ehe es sich auf weitere Gebäudeteile ausbreitete.

Bis auf den 39-Jährigen, der eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen erlitt, konnten alle Bewohner ihre Wohnung unverletzt verlassen.

Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte bei etwa 100.000 Euro liegen. Die Dachgeschoßwohnung ist der zeit nicht mehr bewohnbar. Der 39-Jährige kam zunächst in ein Krankenhaus und anschließend anderweitig unter.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache, die bislang völlig unklar ist, aufgenommen.

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