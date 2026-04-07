Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Feuer in leerstehendem Gebäude - Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Brand in einem leerstehenden Bürogebäude in der Feldmark sind Einsatzkräfte am Montagabend, 6. April 2026, gerufen worden. Das Feuer in dem Gebäude an der Küppersbuschstraße war vermutlich gegen 20.15 Uhr ausgebrochen und hatte einen größeren Sachschaden verursacht. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahmen Kriminalbeamte die Ermittlungen zur Ursache auf und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.

Die Feuerwehr berichtete hierzu ebenfalls: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6250036

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Brandursache oder möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte telefonisch unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

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