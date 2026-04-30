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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Schwerer Verkehrsunfall am Kreisverkehr auf der Talheimer Straße - Radfahrerin schwer verletzt (30.04.2026)

Wurmlingen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der Thalheimer Straße am Donnerstagmittag schwer verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit einem VW Fox von der B 532 kommend in den Kreisverkehr. Dabei übersah er eine 61 Jahre alte Radlerin, die sich bereits im Kreisel befand und erfasste sie. Die 61-Jährige zog sich infolge der Kollision und des Sturzes schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Zur Landung des Hubschraubers und während der Unfallaufnahme war die Straße für zwei Stunden teilweise gesperrt.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 34879-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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