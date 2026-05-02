Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Flözlingen, Lkr. Rottweil) Schwerer Verkehrsunfall zwischen Flözlingen und Zimmern ob Rottweil - Motorradfahrerin schwer verletzt

Flözlingen (ots)

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5540 am Samstagabend schwer verletzt worden. Gegen 20:00 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit ihrem BMW-Motorrad von Flözlingen kommend auf der K5540 in Richtung Zimmern ob Rottweil. Nach einem ordnungsgemäßen Überholvorgang eines vorausfahrenden Pkws kam die Motorradfahrerin beim einscheren zu weit an den rechten Fahrbahnrand und mit dem Hinterrad in das dort befindliche Kies. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Zur Landung des Hubschraubers und während der Unfallaufnahme war die Straße für eine Stunde gesperrt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

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