Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer in St. Ingbert-Rentrisch

St. Ingbert (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kurz vor 16 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw in der Unteren Kaiserstraße in 66386 St. Ingbert-Rentrisch.

Der Fahrradfahrer schien nach Angaben eines neutralen Zeugen die Vorfahrt des Pkws nicht beachtet zu haben und bog, ohne abzubremsen, von der Heinestraße auf die Untere Kaiserstraße ein. Die Fahrerin des Pkws konnte eine Kollision, trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver, nicht mehr verhindern.

Durch die medizinische Versorgung des Radfahrers, sowie durch die polizeiliche Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Fahrradfahrer erlitt eine Schlüsselbeinfraktur sowie mehrere Schürfwunden und wurde in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Sowohl am Fahrrad, als auch am Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell