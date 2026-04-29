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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erst Unfall, dann Angriff auf die Polizei

Herscheid (ots)

Ein 44-jähriger Meinerzhagener griff nach einem Unfall mit seinem E-Bike zwei Polizeibeamtinnen an. Am Dienstagabend, um 21:25 Uhr, verliert ein Meinerzhagener die Kontrolle über sein E-Bike und stürzt in der Friedliner Straße in Herscheid. Die eintreffende Polizei stellte bei ihm Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung fest. Deshalb sollte der Fahrer, der nicht ernsthaft verletzt wurde, zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht werden. Dagegen wehrte sich der Meinerzhagener mit aller Kraft. Er musste durch die beiden Polizeibeamtinnen unter erheblichem Widerstand dem Streifenwagen und später der Polizeiwache zugeführt werden. Nach der Entnahme der Blutprobe durch einen Arzt wird nun gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen blieben bei dem Vorfall unverletzt. (früt)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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