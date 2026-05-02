Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht mit etwa 4000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag in der Bismarckstraße in Furtwangen im Schwarzwald ereignet hat. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Straße parkenden VW Golf am linken Heckbereich beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Tel. 07724 949500 entgegen.

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