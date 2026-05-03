Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Lkr. Konstanz) Unbekannte schlagen und treten auf 22-Jährigen ein

Polizei bittet um Hinweise (03.05.26)

Konstanz (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einer Körperverletzung aufgenommen, die sich am frühen Sonntagmorgen auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarkts in der Reichenaustraße ereignet hat. Ein 22-Jähriger gab an, gegen 04:00 Uhr von drei unbekannten Personen geschlagen und getreten worden zu sein. Durch den Angriff erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Weitere Details zur Tat oder zu den Tätern sind bislang nicht bekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07531/9952222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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