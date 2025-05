Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Diebstähle aus PKW

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum vom 05.05.25, 16:00 Uhr bis 06.05.25, 14:00 Uhr wurden Gegenstände aus zwei PKW entwendet. Ein PKW stand in der Schulstraße, der andere in der Iggelheimer Straße. Beide PKW waren offensichtlich nicht verschlossen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten ein Parfüm, Kopfhörer sowie ein Foto. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Umstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell