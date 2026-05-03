Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Hondingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Notlandung von Segelflugzeug (02.05.26)

Blumberg (ots)

Ein 51-jähriger Pilot startete am gestrigen Sonntag gegen 15:15 Uhr am Flugplatz Blumberg zu einem Rundflug mit einem Segelflugzeug. Nach ca. einer Stunde möchte er zur Landung ansetzen. Da seine Flughöhe für eine Landung auf dem Landeplatz nicht ausreicht, weicht er auf eine nahegelege Wiese entlang der K 5745 aus. Bei der Landung kommt das Segelflugzeug auf dem Asphalt vor der Wiese auf. Hierbei brechen Rumpf und Höhenleitwerk. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt.

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