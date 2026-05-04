Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Wiesenbrand bei der Buchberghütte (02.05.2026)

Blumberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich aus bislang unbekannter Ursache in der Nähe der Buchberghütte ein Wiesenbrand entfacht. Ein Passant teilte, gegen 23 Uhr, einen entfernten Feuerschein mit. Die Feuerwehr konnte an der beschriebenen Stelle einen Flächenbrand feststellen, der sich auf etwa 30 Quadratmeter ausgebreitet hatte. Mithilfe eines Hubschraubers konnte das ganze Ausmaß überblickt und gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell