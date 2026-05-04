PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken in Gegenverkehr geraten - Zeugenaufruf (01.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Auf der Straße "Neuer Markt" hat ein betrunkener Autofahrer in einer Rechtskurve den Gegenverkehr gefährdet. Ein Autofahrer konnte den 48-Jährigen dabei beobachten, wie er in der Rechtskurve so weit auf die Gegenfahrbahn kam, dass der entgegenkommende Fahrer eines dunklen Kleinwagens stark abbremsen und ausweichen musste um einen Unfall zu vermeiden. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann wenig später einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten sie auch etwa 1,5 Promille fest. Die Folge waren je eine Strafanzeige und Blutentnahme. Nach dem Fahrer des dunklen Kleinwagens sucht die Polizei in Villingen (Tel.: 07721 / 6010)

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 12:00

    POL-KN: (Blumberg / Schwarzwald Baar Kreis) Wiesenbrand bei der Buchberghütte (02.05.2026)

    Blumberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich aus bislang unbekannter Ursache in der Nähe der Buchberghütte ein Wiesenbrand entfacht. Ein Passant teilte, gegen 23 Uhr, einen entfernten Feuerschein mit. Die Feuerwehr konnte an der beschriebenen Stelle einen Flächenbrand feststellen, der sich auf etwa 30 Quadratmeter ausgebreitet hatte. Mithilfe eines ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 12:00

    POL-KN: (Blumberg / Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Bäckerei (03.05.2026 - 04.05.2026)

    Blumberg (ots) - Einbrecher haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei an der Schaffhauser Straße verschafft. Weder ihren Hunger, noch ihre Raffgier konnten sie dort stillen und mussten ohne Beute wieder abziehen. Doch verursachten die zwei Unbekannten einen Schaden von etwa 6.000 Euro. Der Polizeiposten Blumberg bittet Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren