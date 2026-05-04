Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken in Gegenverkehr geraten - Zeugenaufruf (01.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Auf der Straße "Neuer Markt" hat ein betrunkener Autofahrer in einer Rechtskurve den Gegenverkehr gefährdet. Ein Autofahrer konnte den 48-Jährigen dabei beobachten, wie er in der Rechtskurve so weit auf die Gegenfahrbahn kam, dass der entgegenkommende Fahrer eines dunklen Kleinwagens stark abbremsen und ausweichen musste um einen Unfall zu vermeiden. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann wenig später einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten sie auch etwa 1,5 Promille fest. Die Folge waren je eine Strafanzeige und Blutentnahme. Nach dem Fahrer des dunklen Kleinwagens sucht die Polizei in Villingen (Tel.: 07721 / 6010)

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