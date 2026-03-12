Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 95 statt 50 durch die geschlossene Ortschaft - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden/ Iserlohn/ Altena (ots)
1. Messstelle Menden-Lendringsen, Bieberkamp, Zeit 11.02.2026, 7:30 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 773, Verwarngeldbereich 39, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7, Anzahl der Fahrverbote 3, Höchster Messwert 95 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Iserlohn, Schapker Weg, Zeit 11.02.2026, 11:10 bis 13:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 626, Verwarngeldbereich 20, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 68 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Iserlohn-Leckingsen, Schirrnbergstraße, Zeit 11.02.2026, 13:30 bis 15:40 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 300, Verwarngeldbereich 9, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 71 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Altena, Linscheidstraße,
Zeit 11.02.2026, 16:15 bis 18 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 250, Verwarngeldbereich 26, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 53 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
