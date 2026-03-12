PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 95 statt 50 durch die geschlossene Ortschaft - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Iserlohn/ Altena (ots)

1. Messstelle	Menden-Lendringsen, Bieberkamp,
Zeit			11.02.2026, 7:30 bis 12:30 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	773,
Verwarngeldbereich 	39,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	7,
Anzahl der Fahrverbote	3,
Höchster Messwert	95 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Iserlohn, Schapker Weg,
Zeit			11.02.2026, 11:10 bis 13:20 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	626,
Verwarngeldbereich 	20,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	68 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

3. Messstelle Iserlohn-Leckingsen, Schirrnbergstraße, Zeit 11.02.2026, 13:30 bis 15:40 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 300, Verwarngeldbereich 9, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 71 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle Altena, Linscheidstraße,

Zeit			11.02.2026, 16:15 bis 18 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	250,
Verwarngeldbereich 	26,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	4,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	53 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 15:17

    POL-MK: Mutmaßliche Räuber identifiziert

    Meinerzhagen (ots) - Ausgangsmeldung: Ermittlungen nach Raub auf Gaststätte vom 09.03.2026 - 14:34 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6231988 Nach dem gescheiterten Raubüberfall auf eine Gaststätte vom vergangenen Samstag, hat die Polizei nun die mutmaßlichen Täter identifiziert. Hinweise von Zeugen brachten die Polizei auf die Spur. Polizeibeamte durchsuchten gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:26

    POL-MK: Schnaps, Deo und Socken gestohlen

    Schalksmühle (ots) - Zwei Männer wurden am Dienstagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Volmestraße beobachtet. Ein Mitarbeiter stoppte einen der beiden vor dem Geschäft. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten holten sieben Paar Socken, vier Flaschen Schnaps und vier Deos aus seinem Rucksack. Die Ware wurde dem Markt zurückgegeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 48-Jährige ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:26

    POL-MK: Einbrecher unterwegs - Anhänger-Rad gestohlen

    Hemer (ots) - Einbrecher waren in Hemer unterwegs. An der Urbecker Straße brachen sie zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen eine Gartenlaube auf und entwendeten ein graues Pedelec der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid. Anwohner der Rembrandtstraße bemerkten am Dienstag, dass eine Überwachungskamera im Carport verstellt wurde. Als sie die Aufnahmen ihres Videosystems überprüften, entdeckten sie drei Fremde, die sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren