POL-MK: Mit 95 statt 50 durch die geschlossene Ortschaft - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Schalksmühle (ots) - Zwei Männer wurden am Dienstagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Volmestraße beobachtet. Ein Mitarbeiter stoppte einen der beiden vor dem Geschäft. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten holten sieben Paar Socken, vier Flaschen Schnaps und vier Deos aus seinem Rucksack. Die Ware wurde dem Markt zurückgegeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 48-Jährige ...

