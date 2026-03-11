PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Räuber identifiziert

Meinerzhagen (ots)

Ausgangsmeldung:

Ermittlungen nach Raub auf Gaststätte vom 09.03.2026 - 14:34 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6231988

Nach dem gescheiterten Raubüberfall auf eine Gaststätte vom vergangenen Samstag, hat die Polizei nun die mutmaßlichen Täter identifiziert.

Hinweise von Zeugen brachten die Polizei auf die Spur. Polizeibeamte durchsuchten gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen mit richterlichem Beschluss die Wohnung eines 20-jährigen Meinerzhageners und eines 20-Jährigen aus dem Oberbergischen Kreis. Beide stehen in dringendem Tatverdacht den versuchten Raubüberfall begangen zu haben. Beiden wird schwerer Raub vorgeworfen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

