Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Schnaps, Deo und Socken gestohlen
Halver (ots)
Zwei Männer wurden am Dienstagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Volmestraße beobachtet. Ein Mitarbeiter stoppte einen der beiden vor dem Geschäft. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten holten sieben Paar Socken, vier Flaschen Schnaps und vier Deos aus seinem Rucksack. Die Ware wurde dem Markt zurückgegeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 48-Jährige vorläufig festgenommen. Er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Eine Suche nach seinem Begleiter verlief erfolglos. (cris)
