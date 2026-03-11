Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Ladendieb mit Falschgeld

Iserlohn (ots)

Trotz Hausverbots betrat ein 61-jähriger Mann am Dienstagmittag einen Discounter an der Friedrichstraße. Die Mitarbeiter vermuteten, dass er Ware in seine Jacke gesteckt habe. An der Kasse legte er einige Produkte aufs Band und überreichte Falschgeld. Als die Kassiererin die Annahme verweigerte, flüchtete er. Polizeibeamte entdeckten den Mann ohne festen Wohnsitz in der Nähe. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung kam ein Duschgel zum Vorschein. Weil er außerdem ein Cuttermesser und eine Gartenschere mit sich führte, gilt die Tat als Diebstahl mit Waffen. Hinzu kommen Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs sowie Inverkehrbringens von Falschgeld. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell