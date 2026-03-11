Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs - Anhänger-Rad gestohlen

Hemer (ots)

Einbrecher waren in Hemer unterwegs. An der Urbecker Straße brachen sie zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen eine Gartenlaube auf und entwendeten ein graues Pedelec der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid. Anwohner der Rembrandtstraße bemerkten am Dienstag, dass eine Überwachungskamera im Carport verstellt wurde. Als sie die Aufnahmen ihres Videosystems überprüften, entdeckten sie drei Fremde, die sich gegen 2.30 Uhr in der Nacht an ihrer Garage zu schaffen machten. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Zwischen dem 23. Februar und Dienstagmorgen wurde in Apricke die Plane eines Anhängers zerschnitten und das Reserverad gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell