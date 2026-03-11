PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe - Gaststätte verwüstet

Menden (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in eine Gaststätte am Ostwall eingebrochen. Sie verwüsteten das gesamte Lokal und beschädigten diverse Möbel und Arbeitsgeräte.

Eine 87-jährige Seniorin wurde am Dienstag gegen 11 Uhr beim Einkaufen in einem Geschäft an der Unnaer Straße bestohlen. Als sie an der Kasse stand, fiel ihr auf, dass ihre Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte. Mit der hatte sie zuvor noch in einem anderen Geschäft Ware bezahlt. Die Senioren erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt immer wieder vor Taschendieben, die gerne in Discountern auf ihre meist älteren Opfern lauern. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden, beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die Pin mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

