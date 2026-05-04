Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Paradies) Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Richentalstraße - eine Person verletzt (03.05.2026)

KN-Paradies (ots)

Eine Person ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Richentalstraße am Sonntagmittag verletzt worden. Kurz nach 14 Uhr kam es in einem Zimmer einer Wohnung im Erdgeschoss zum Ausbruch eines Feuers. Der 30-jährige Bewohner konnte die Räume noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Er zog sich dabei jedoch Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile der Wohnung. Vorsorglich überprüften die Wehrmänner und -frauen zudem weitere Wohnungen in dem Gebäude, die jedoch glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die von dem Feuer betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte bei etwa 200.000 Euro liegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

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