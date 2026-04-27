Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Göttingen und der NLSTBV: B 3: Verkehrsbefragung zwischen Northeim und Göttingen

Göttingen (ots)

Im Mai 2026 findet eine Verkehrsbefragung an drei Punkten zwischen Northeim und Göttingen statt. Ziel der Erhebung ist es, belastbare Daten für die weitere Untersuchung und Planung zur Bewertung der Verkehrssituation auf der Bundesstraße 3 zu gewinnen. Dies teilen die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und die Polizeidirektion Göttingen mit.

Die Befragung findet im fließenden Verkehr statt und wird von einer Fachfirma in enger Abstimmung mit der Polizeidirektion Göttingen durchgeführt. Verkehrsteilnehmende werden dabei kurz zu ihrer Fahrt befragt. Um sowohl den Berufsverkehr als auch den Feierabendverkehr abzudecken, sind zwei Zeitfenster vorgesehen: von 6:00 bis 10:00 Uhr sowie von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Die Erhebungsstellen befinden sich bei Sudheim sowie bei Nörten-Hardenberg und bei Bovenden. Für die Dauer der Befragung gilt in diesen Bereichen eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit Die NLStBV bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für mögliche kurzzeitige Verzögerungen.

Rückfragen sind an die Pressestelle der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Bad Gandersheim - zu richten.

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