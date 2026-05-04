Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) Betrunkener 34-jähriger Autofahrer fährt Straßenlaterne um - 12.000 Euro Schaden (02.05.2026)

Vöhringen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagnachmittag eine Straßenlaterne umgefahren und erheblichen Sachschaden verursacht.

Der 34-jährige Mann war gegen 16:30 Uhr mit seinem Opel auf der Dieselstraße unterwegs. Vermutlich alkoholbedingt kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Durch die heftige Kollision lösten beide vorderen Airbags aus. Der Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch beim 34-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 2 Promille den Verdacht. Der Mann musste daher neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell