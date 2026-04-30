Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug (0105988/2026)

Altenburg (ots)

Nobitz. Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 27.04.2026 bis 29.04.2026 auf einem Parkplatz in den Spannenwiesen die Heckscheibe eines abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Scheibe des Fahrzeuges gewaltsam mithilfe eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Aus dem Innenraum wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich am Fahrzeug. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei zu melden. (SR)

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