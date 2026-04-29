LPI-G: (G) Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen (0104957/2026)
Gera (ots)
Gera. Am 28.04.2026 im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr zerkratzten unbekannte Täter den Lack von insgesamt neun in der Rudelsburgstraße abgestellten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dazu ein unbekannter spitzer Gegenstand verwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte den fünfstelligen Bereich erreichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. (DL)
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