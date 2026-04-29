LPI-G: (G) Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen (0104957/2026)

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 27.04.2026 gegen 13:10 Uhr ereignete sich auf der L1083 ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die ...

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