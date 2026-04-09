Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Einbruch und ruft die Polizei - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Donnerstagmorgen (9. April 2026) rief ein 35-jähriger Zeuge um 3 Uhr die Polizei, weil er zuvor von seiner Wohnung aus ein klirrendes Geräusch gehört hatte. Danach konnte er einen Mann beobachten, der durch ein gesplittertes Fenster in ein Restaurant auf der Uerdinger Straße einstieg. Ein zweiter Unbekannter befand sich noch außerhalb des Restaurants auf der Straße. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie einen Mann (55), der vor dem Gebäude stand, ansprechen und durchsuchen. Er trug einen Schraubendreher in seiner Jackentasche, den die Beamten sicherstellten. Das Restaurant mit der eingeschlagenen Fensterscheibe wurde von weiteren Beamten umstellt und der zweite Tatverdächtige (24) aufgefordert, herauszukommen. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (114)

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