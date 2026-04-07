POL-KR: Zeugen beobachten Mann beim Einbruch in Supermarkt - Festnahme
Krefeld (ots)
Am Montag (6. April 2026) gegen 13:20 Uhr meldete ein 36-jähriger Zeuge der Polizei, dass er einen Unbekannten bei dem Versuch beobachtet habe, in einen Supermarkt auf dem Mühlenweg einzubrechen. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Zeugen (36 und 30) und den 37-jährigen Tatverdächtigen. Beide Zeugen gaben an, dass der 37-Jährige mit einer Brechstande die Tür des Supermarktes aufgehebelt habe. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, habe er sich von der Tür entfernt und sei auf dem Parkplatz herumgeschlendert. Die Beamten konnten frische Hebelspuren an der Tür des Supermarktes feststellen. In einem Einkaufswagen fanden sie zudem noch eine Brechstange. Der Tatverdächtige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde vor Ort festgenommen. Ihn erwartet nun Strafverfahren. (112)
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