Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Saalfeld (ots)

Am Sonntag, dem 04.01.2026, gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der B 281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Ein 84-jähriger Fahrer und seine 85-jährige Beifahrerin befuhren die B 281 in Richtung Arnsgereuth, als der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde leicht, die Beifahrerin schwer verletzt. Beide Personen wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Warum der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

