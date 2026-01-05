PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Saalfeld/Unterwellenborn (ots)

Am Samstag, dem 03.01.2026, gegen 23:30 Uhr kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei in der Langenschader Straße in Unterwellenborn einen 33-jährigen Nissan-Fahrer. Während der Kontrolle wurde ein sogenannter Drogenvortest durchgeführt, der Hinweise auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln liefert. Der Test reagierte bei dem 33-Jährigen positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol).

Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ob der Mann tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wird die Auswertung der im Krankenhaus entnommenen Blutprobe ergeben.

Am Sonntag, dem 04.01.2026, gegen 12:00 Uhr stellten Beamte bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Saalestraße in Saalfeld erneut einen Fahrer fest, der vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch bei dem 43-jährigen Fahrer reagierte der Drogenvortest positiv. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

