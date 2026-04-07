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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Steinewerfer auf der Brücke am Charlottering: Verdächtige gestellt

Krefeld (ots)

Nach einem weiteren Vorfall an einer Fußgängerbrücke über den Charlottering konnte die Polizei nun dank mehrerer Zeugenaussagen und der Aufnahmen einer Auto-Dashcam drei Kinder und einen Erwachsenen ausfindig machen.

Die Brücke verbindet die Breslauer und die Neukirchener Straße miteinander. Nachdem in der jüngeren Vergangenheit bereits Personen Steine oder andere Gegenstände von der Brücke auf darunter herfahrende Autos geworfen hatten, war am Montag (6. April 2026) erneut ein Pkw beschädigt worden. Um 20 Uhr hatte der Fahrer eines Tesla mehrere Personen auf der Brücke bemerkt, bevor die Windschutzscheibe seines Autos zu Bruch ging. Der 35-Jährige aus Duisburg hatte die Polizei gerufen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, der Auswertung der Videoaufnahmen aus dem Tesla und anhand von Zeugenaussagen konnten die Beamten schließlich einen Zehnjährigen, zwei Elfjährige und einen 25-Jährigen ermitteln, die sich zum Zeitpunkt der Tat auf der Brücke aufgehalten haben. Wer von ihnen Gegenstände heruntergeworfen hat, bei welchen Würfen Autos zu Schaden gekommen sind und ob es einen Zusammenhang zu drei Taten in der zweiten Märzhälfte gibt, ist Teil der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Der Tatvorwurf lautet gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. (111)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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