Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemitteilung 104/106 "Radfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt: Radfahrer verstorben": 85-Jähriger verstarb aufgrund eines internistischen Notfalls

Krefeld (ots)

Der 85-jährige Radfahrer, der am Freitag (27. März 2026) mit einer Straßenbahn kollidierte und am folgenden Montagmorgen (30. März 2026) verstarb, ist nicht an den Folgen des Unfalls verstorben, sondern aufgrund eines internistischen Notfalls, der auch ohne die Kollision zum Tode geführt hätte. Dies ist das Ergebnis der Obduktion.

Zu unseren Ursprungsmeldungen gelangen Sie über die folgenden Links: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6244649 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6246504

(113)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell