Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ruhe und gesunde Skepsis lassen Schockanrufer ins Leere laufen (0104475/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg OT Kosma. Am 28.04.2026 gegen 11:38 Uhr erhielt eine 63-jährige Frau aus dem Ortsteil Kosma einen sogenannten Schockanruf. Ein unbekannter Täter gab am Telefon an, dass die Tochter der Geschädigten einen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Frau bewahrte Ruhe und blieb skeptisch. Durch gezielte Nachfragen der Angerufenen wurde der Anrufer verunsichert und beendete das Gespräch. Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche und rät zur besonderen Vorsicht bei derartigen Anrufen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell