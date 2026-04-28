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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigungen an Pkw (0102852/2026)

Greiz (ots)

Greiz. In der Zeit vom 24.04.2026 bis 26.04.2026 kam es im Stadtgebiet zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. In der Goethestraße wurde die Frontscheibe eines Pkw durch drei Einschlagslöcher beschädigt, wodurch ein Schaden im etwa mittleren dreistelligen Bereich entstand. Im "Engen Gäßchen" beschädigten unbekannte Täter ein weiteres Fahrzeug, wobei Lack- und Blechschäden an der Beifahrerseite sowie ein defektes Bremslicht festgestellt wurden. Auch Hier beläuft sich der Schaden auf eine dreistellige Summe. Die Polizei Greiz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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