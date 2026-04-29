Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sachbeschädigung an Pkw (0104245/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Zeit vom 27.04.2026, 21:30 Uhr bis 28.04.2026, 07:55 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in der Karl-Matthes-Straße abgestellten Pkw VW. Am Fahrzeug wurde das Rücklicht zerstört. Zudem stllten der oder die Täter einen Nagel an einen Reifen, sodass bei Fahrtantritt eine weitere Beschädigung hätte entstehen können. Der Geschädigte bemerkt dies jedoch durch einen glücklichen Zufall. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

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