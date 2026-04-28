LPI-G: (LK ABG) Dieseldiebstahl aus Baumaschinen (0103058/2026)

Altenburg (ots) - Meuselwitz. Am Montagnachmittag (27.04.2026) gegen 14:05 Uhr kam es in der Altenburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 61-jähriger Mann wollte einen Paketfahrer aufgrund eines Verkehrsverstoßes zur Rede stellen, da dieser entgegengesetzt die Einbahnstraße befahren hatte. In der Folge wurde er von dem Lieferboten beleidigt, ...

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