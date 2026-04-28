LPI-G: (LK ABG) Dieseldiebstahl aus Baumaschinen (0103058/2026)
Altenburg (ots)
Haselbach. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 24.04.2026, 15:00 Uhr bis 27.04.2026, 06:00 Uhr Zugang zum Firmengelände einer Tongrube in der Fabrikstraße und entwendeten aus mehreren Baumaschinen rund 700 Liter Diesel. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungen wegen Besonders schweren Diebstahls aufgenommen. (DL)
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