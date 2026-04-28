Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit verletzten Personen (0103616/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 27.04.2026 gegen 13:10 Uhr ereignete sich auf der L1083 ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-jährige Fahrerin des zweiten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (DL)

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