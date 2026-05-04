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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkr. Rottweil) Polizei zieht betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr (03.05.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 3:00 Uhr fiel einer Streife ein Mann auf, der mit seinem E-Scooter in Schlangenlinien auf der Heerstraße fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 64-jährigen Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille, was schließlich zu einer Blutentnahme führte.

Der Mann muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Lydia Sigel / Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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