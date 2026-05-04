Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkr. Rottweil) Polizei zieht betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr (03.05.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 3:00 Uhr fiel einer Streife ein Mann auf, der mit seinem E-Scooter in Schlangenlinien auf der Heerstraße fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 64-jährigen Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille, was schließlich zu einer Blutentnahme führte.

Der Mann muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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