Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Auto beschädigt: Polizei bittet um Hinweise (02.05.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Samstagmittag.

Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Rathauses vermutlich beim Öffnen einer Tür einen Toyota Yaris im Bereich der rechten Hintertür. Ohne den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu melden, fuhr der Fahrer einfach davon.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell