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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen
Lkr. Tuttlingen) Auto beschädigt: Polizei bittet um Hinweise (02.05.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Samstagmittag.

Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Rathauses vermutlich beim Öffnen einer Tür einen Toyota Yaris im Bereich der rechten Hintertür. Ohne den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu melden, fuhr der Fahrer einfach davon.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Lydia Sigal / Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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