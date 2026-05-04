Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, L 429

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 26-jähriger Autofahrer überfährt Kreisverkehr und landet im Firmengelände (04.05.2026)

Trossingen (ots)

Vermutlich infolge seiner Alkoholisierung hat ein Autofahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag einen spektakulären Verkehrsunfall verursacht.

Der 25-jährige Mann war gegen 00:15 Uhr mit seinem Skoda auf der Landesstraße 429 zwischen Tuningen und Schura unterwegs. Am Kreisverkehr zur Kreisstraße 5910 verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die Mittelinsel und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er den Zaun einer angrenzenden Firma, fuhr einen Abhang hinab und landete schließlich auf dem Firmengelände. Am Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Fremdschaden kann bislang nicht näher beziffert werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Die verständigten Polizeibeamten überprüften im Rahmen der Unfallaufnahme die Verkehrstüchtigkeit des 25-Jährigen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab etwa 3 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

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