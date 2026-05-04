Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Petershausen) Unbekannter Pedelecfahrer touchiert mit Radanhänger 14-jährigen Radler und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (04.05.2026)

KN-Petershausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, zu der es am Montagmorgen auf der Petershauser Straße gekommen ist. Zwischen 07.30 Uhr und 07.40 Uhr fuhr ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Fahrradstraße stadteinwärts. Kurz vor der Fahrradbrücke überholte den Jungen ein Unbekannter mit einem Pedelec, wobei der Fremde mit seinem Anhänger das Hinterrad des 14-Jährigen touchierte, woraufhin dieser zu Fall kam. Dabei zog dich der Bub Verletzungen zu, außerdem gingen seine Brille und seine Armbanduhr zu Bruch. Der unbekannte Pedelecfahrer, der ebenfalls einen Jungen in seinem Anhänger transportierte, setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort.

Vor Ort leisteten zwei unbekannte etwa 18-jährige Zeuginnen dem Jungen erste Hilfe. Diese und weitere Zeugen des Unfalls oder aber der Unfallverursacher selbst - der den Sturz des Jungen infolge der Kollision unter Umständen gar nicht bemerkte - werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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