Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 79-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer ereignete sich heute gegen 11:20 Uhr in der St.-Petersburger-Straße in Rostock. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 81-jährige Hyundai-Fahrerin die St.-Petersburger-Straße aus Richtung der Warnowallee kommend in Richtung Möllner Straße. Auf Höhe der Einmündung zum Parkplatz der St.-Petersburger-Straße kam es dann aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem 79-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und konnte keine Angaben zum Unfallhergang machen. Dieser wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung ins Uniklinikum gebracht. Die 81-jährige Hyundai-Fahrerin erlitt einen Schock. Zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens kam ein Sachverständiger der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz. Polizeilich wird der Gesamtschaden auf 5.000 Euro beziffert.

Zeugen zum Unfall können sich an den Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle wenden. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

