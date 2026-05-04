Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte besprühen Verkehrszeichen: Polizei bittet um Hinweise (01.05.2026)

Mühlheim an der Donau (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung im Ortsteil Stetten.

Unbekannte besprühten im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag am Ortseingang Stetten das Verkehrszeichen "Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts" (weißer Pfeil auf blauem Grund) sowie eine Wandertafel in der Bachstraße am Kesselbach mit Graffiti. Außerdem versuchten die Täter an der Einmündung Josef-Lang-Straße / Bachstraße, das Verkehrszeichen "Gefahrstelle" (schwarzes Ausrufezeichen im roten Dreieck) aus der Verankerung zu reißen. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Der Polizeiposten Mühlheim hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter 07461 9410 entgegengenommen.

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