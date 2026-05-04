Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi in der Oberlohnstraße - weißen Toyota Auris touchiert und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (30.04.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Donnerstag, 30.04.2026, auf dem Parkplatz des Aldi in der Oberlohnstraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr touchierte ein Unbekannter den dort abgestellten weißen Toyota Auris im Bereich des rechten Frontkotflügels und des Seitenschwellers. Der dabei entstandene Schaden dürfte bei etwa 4.000 Euro liegen. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend einfach davon.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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